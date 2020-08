Eni-ASSTRA, accordo per mobilità sostenibile e decarbonizzata

Eni

(Teleborsa) -al centro dell, associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per metter in campo iniziative e sperimentazioni in chiave green.L'accordo unisce i mondi della produzione energetica e dei servizi di trasporto pubblico locale per spingere l'acceleratore sulla mobilità sostenibile e la decarbonizzazione, creando valore aggiunto ambientale, sociale ed economico per il Paese, in linea con gli obiettivi 2050 del New Green Deal europeo.L'obiettivo è, secondo un approccio che in una nota Eni definisce "olistico e tecnologicamente neutro volto a identificare la soluzione idonea per ogni utilizzo".L'intesa, precisa il Gruppo, prevede la "realizzazione di studi congiunti attraverso la condivisione di know how e la partecipazione reciproca a tavoli di lavoro tematici, fino alla promozione di un position paper congiunto che metta in luce le diverse opportunità energetiche, tecnologiche e organizzative esistenti, derivanti anche dall'integrazione tra trasporto pubblico e forme di sharing mobility, dall'uso di biolubrificanti e biocarburanti nel trasporto pubblico e dall'applicazione dell’approccio di Life Cycle Assessment (LCA) e "Well to Wheel" nella valutazione dell'impatto emissivo delle varie soluzioni di mobilità".Nell'orizzonte dell'intesa - sottolinea Eni - c'è anche la mobilità a idrogeno e la valutazione di sperimentazioni sull'uso dell'idrogeno come carburante alternativo.