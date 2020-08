Iberdrola inserita nell'indice FTSE4Good per undicesimo anno consecutivo

Iberdrola

(Teleborsa) -la compagnia energetica spagnola guidata da Ignacio Galan, è stata inserita per l'undicesimo anno consecutivo nel prestigioso indice internazionaleIl paniere, progettato per misurare le prestazioni delle aziende rispetto a stringenti criteri ambientali, sociali e di governance (ESG – Environmental, Social, Governance) comprende il gruppo delle migliori società in quest'ambito. Basati su una metodologia sempre più complessa, gli indici FTSE4Good sono fortemente considerati dal mercato per la creazione e la valutazione di fondi di investimento responsabili e altri prodotti.L'inserimento nell'indice FTSE4Good testimonia il costantenel porre attenzione a standarddel settore energetico.