Borsa di New York apre poco mossa

(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta poco mossa, nonostante il crollo dei disoccupati. A controbilanciare il dato positivo il nuovo stato di allerta contagi in USA. Ilriporta una variazione pari a +0,04%; su sulla stessa linea l', con le quotazioni che si posizionano a 3.323 punti. Leggermente negativo il(-0,3%); sulla parità l'(-0,08%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,57%.del Dow Jones,(+0,78%),(+0,75%),(+0,67%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,41%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%.Al top tra i, si posizionano(+4,95%),(+4,24%),(+2,82%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -16,33%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,58%.Affonda, con un ribasso del 2,34%.Crolla, con una flessione del 2,30%.