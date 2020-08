Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiudono con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio, a causa di prese di beneficio sui bancari.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. L'continua gli scambi a 2.055,5 dollari l'oncia su nuovi record. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 42,04 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +146 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,92%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,27%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,98%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,34% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 21.306 punti, ritracciando dell'1,24%.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,44%; con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,43%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,00%) e(+0,47%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,88%),(-1,81%) e(-1,78%).di Piazza Affari, su di giri(+2,17%) che ha presentato conti nel complesso positivi.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,55%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -4,95% dopo risultati negativi.In apnea, che arretra del 4,76%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,16%.di Milano,(+5,15%),(+4,97%),(+3,08%) e(+3,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che segna un -8,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,46%.Affonda, con un ribasso del 3,17%.