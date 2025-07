Piazza Affari debole insieme al resto d'Europa

Unicredit

(Teleborsa) -, così come per le principali Borse europee, complice l'annuncio del presidente USA, Donald Trump di dazi al 30%, per UE e Messico, a partire dal 1° agosto.A Piazza Affari i riflettori restano accesi sul comparto bancario, nel primo giorno dell’OPS di MPS su Mediobanca . Focus anche sudopo il pronunciamento del TAR del Lazio sul golden power per l'offerta su. Nel frattempo, la Commissione europea ha espresso il suo parere preliminare secondo cui il dpcm del 18 aprile 2025 di Palazzo Chigi, sul decreto del golden power con cui aveva imposto pesanti prescrizioni all’OPS, "potrebbe costituire una violazione dell'articolo 21 del Regolamento Ue sulle concentrazioni e di altre disposizioni del diritto dell'Ue".Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,53%.Invariato lo, che si posiziona a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,51%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,95%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,45%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 40.043 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 42.565 punti.di Piazza Affari, su di giri le banche, in particolare(+5,02%) e(+4,91%) in vista della possibile riapertura dell'offerta pubblica di scambio per cinque sedute di Borsa, dal 21 al 25 luglio: secondo i risultati provvisori dell'offerta, sono state raccolte adesioni pari al 58,347% del capitale totale. Avendo superato la soglia minima del 50%, a cui il capitale era soggetto, l’offerta prevede la riapertura dei termini, per consentire agli azionisti che non hanno aderito inizialmente di farlo ora.Bene inoltreche avanza del 3,64%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,42%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,30%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,28%.Tentenna, che cede l'1,10%.del FTSE MidCap,(+1,85%),(+1,55%),(+1,42%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,09%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,56%.