CDP Venture Capital entra in VC Hub Italia

(Teleborsa) - Continua a crescere il numero degli associati di, che oggi annuncia l’ingresso diFondata a fine 2019 dai gestori di 6 dei principali fondi di Venture Capital attivi in Italia, VC Hub Italia – si legge in una nota – conta oggi più di 30 soci investitori (fra cui fondi di Venture Capital, family offices e corporate venture capital) e oltre 80 tra startup e Pmi innovative, che hanno ricevuto oltre mezzo miliardo di euro in diversi round di finanziamento. Tra queste ci sono(ecommerce auto usate e noleggio a lungo termine),(Proptech),(Fintech),(Drive to store),(Fintech),(marketplace acquisti online),(Life Sciences) e(Mobility)."Con l'ingresso diè ancor più evidente come oggisia un elemento sempre più centrale nell'ecosistema italiano dell'innovazione – ha commentato–. Ad oggi rappresentiamo la maggior parte degli investitori in innovazione attivi in Italia e le startup nostre associate hanno l'ambizione e le potenzialità per posizionarsi come leader di settore. Sono convinto che l'azione sinergica sia preferibile a quella in solitaria, per questo mi fa piacere che CDP Venture Capital abbia deciso di associarsi a VC Hub Italia e sostenga il nostro progetto, che ha l'obiettivo di supportare e aiutare a crescere in Italia il Venture Capital e le startup".I principali obiettivi di VC Hub Italia – conclude la nota – sono il varo di una serie di modifiche all'ecosistema normativo per rendere più agevole investire nell'innovazione in Italia, l'attrazione di maggiori capitali pubblici e privati verso le imprese innovative e la valorizzazione dell'importanza dell'innovazione come motore della competitività e della crescita economica e sociale del Paese.