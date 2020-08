Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,39% sul, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.328 punti. In frazionale progresso il(+0,26%); con analoga direzione, sale l'(+0,73%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,97%),(+1,53%) e(+1,46%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,25%.Tra i(+8,80%),(+5,57%),(+4,38%) e(+3,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,37%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,50%),(+6,52%),(+3,55%) e(+3,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,29%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,96%.In caduta libera, che affonda del 4,04%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,69 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 170,22K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 1,43 Mln unità)14:30: Variazione occupati (atteso 1,36 Mln unità; preced. 4,8 Mln unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 10,7%; preced. 11,1%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -2%; preced. -1,2%).