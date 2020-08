Virgin Atlantic, istanza di protezione fallimentare in Usa

Delta Air Lines

(Teleborsa) - Nella holding di Richard Branson non va tutto per il meglio. Dopo Virgin Australia, finita in amministrazione controllata lo scorso aprile,ha presentato istanza dia causa della pandemia Covid-19.La compagnia ha chiesto infatti l’applicazione dell’statunitense, che consente a un debitore straniero di proteggere i propri asset di fronte ai creditori.La compagnia aerea ha ottenuto nel mese di luglio appena trascorso. Lo stesso Branson ha investito 200 milioni di sterline per evitare il fallimento e mantenere la solvibilità.Virgin Atlantic, partecipata al 51% da Virgin Group e al 49% da, aveva proceduto nel maggio scorso alnel Regno Unito e alla chiusura delle operazione dall’aeroporto londinese di Gatwick.