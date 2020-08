Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

DiaSorin

Nexi

Campari

Inwit

Banco BPM

Pirelli

BPER

Intesa Sanpaolo

Cerved Group

Carel Industries

ERG

ASTM

Banca MPS

Banca Ifis

Datalogic

Saras

(Teleborsa) -, che si conferma il peggiore in Europa. Prevale la massima, in attesa del dati dele di riflesso al crescere deinel mondo.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +146 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.ferma, viaggia in pari assieme a, mentre appare pensosa, con un calo frazionale dello 0,32%. Il listino milanese continua la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,55%.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,68%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,54%.avanza dell'1,19%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,13%.La peggiore è, che cede il 4,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,48%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,16%.del FTSE MidCap,(+2,87%),(+2,09%),(+1,81%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,16%.Sotto pressione, che perde l 4,95%.Pesante, che segna una discesa di 3,96 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,74%.