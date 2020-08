Covid-19 ed economia: bene solo elettronica e GDO, in Borsa bruciati 42 miliardi

Mediobanca

(Teleborsa) - Ilha colpito duro tutte le economie del mondo che ha toccato ma diverso è statodelle misure restrittive e di contrasto al virus – oltre che dei cambiamenti nelledi– sui diversiA offrire una panoramica della situazione è stato un report dell’Area Studiche ha analizzato l’impatto della pandemia del Covid-19 suidel2020 di oltreli con fatturato annuale superiore a €3 mld e delle 25 società industriali e di servizi dell’indiceSe infatti il fatturato delle multinazionali industriali analizzate è indelrispetto al primo semestre 2019, molto differente è stata la misura in cui i vari segmenti hanno risposto alla crisi sanitaria.Flessibilità e capacità di adattamento hanno favorito infatti l’ascesa delle(+17,6% rispetto al primo semestre 2019), seguite dalla(+9,6%) con il consolidamento del canale dell’ecommerce e dal(+5,6%) che ha beneficiato dell’aumento del livello globale di digitalizzazione, sempre più centrale per la ripresa.Bene anche le(+1,3%), il Food (+0,7%) e i Pagamenti Digitali (+0,4%), mentre le multinazionali(-33,8%) sono quelle più in difficoltà insieme ai produttori di(-31,8 %), alla(-28,4%) e(-26,9%).Secondo quanto rilevato dall'Area Studi di Medio Banca, complessivamente nei primi sei mesi del 2020 insono stati(-11,2% da inizio anno) a causa della pesante perdita del primo trimestre (-€86 mld, -22,9%). La, però, almeno in Borsa, è già iniziata, come dimostrano i dati del secondo trimestre (+€44 mld, +15,1%).A livello settoriale, solo lehanno ottenuto un incremento del valore in Borsa (+2,5%), mentre il settore petrolifero registra la contrazione maggiore (-38,9%). In calo anche la manifattura (-10,8%) e i servizi (-18,5%).Più resilienti alla crisi, con miglioramenti dellain Borsa a doppia cifra nel primo semestre 2020:(+45,9%),(+17,9%) e(+10,4%), seguite da(+8,4%),(+8,2%),(+7,2%) e(+2,7%). Tutti gli altri titoli del FTSE MIB hanno chiuso il primo semestre 2020 con una diminuzione del proprio valore di Borsa.