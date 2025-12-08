Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

euro / dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. L'è sostanzialmente stabile su 4.204,3 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,48 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,24%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 43.453 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 46.148 punti.In moderato rialzo il(+0,61%); come pure, leggermente positivo il(+0,21%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+4,44%).Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,34%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,24%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,85%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,50%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,12%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,40%),(+2,99%),(+2,56%) e(+2,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,67%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,45%.Tra ledi maggior peso:00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 0,5%)00:50: Partite correnti (atteso 3.109,5 Mld ¥; preced. 4.483 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 15,6 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).