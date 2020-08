Innovazione, MIND Milano Innovation District: Enel X partner energetico

Enel

(Teleborsa) - Prosegue a passo veloce lasulla strada didi, la business line del gruppodedicata ai servizi innovativi, scelta dagruppo internazionale di real estate e rigenerazione urbana concessionario per i prossimi 99 anni dell’area dicomeper l’affidamento deiUn progetto di rigenerazione urbana articolato e di lungo periodo, con una partnership di 25 anni, che - si legge nella nota - "renderà l’area uno dei distretti dell’innovazione sul piano energetico più all’avanguardia in termini diTutta la strategia elettrica presentata daarte dall’dea di Energy Community e sfrutta le proprie competenze distintive in tema di Smart City. Enel X avrà infatti il compito di progettare, realizzare e gestire, nell’area di MIND, il nuovo sistema di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo elettrico, impianti d’illuminazione intelligenti, Smart Pole multifunzione che consentono di erogare servizi a valore aggiunto quali video analisi, accesso, oltre alle pensiline fotovoltaiche Juice Park e ai sistemi di ricarica di veicoli elettrici connessi alla rete (Vehicle to Grid).Soluzione che hanno come obiettivo finale quello di creare uno che gestisca e ottimizzi il funzionamento flessibile della rete e dei carichi secondo logiche di Demand Response.è stata scelta per il contenuto innovativo delle tecnologie proposte, per la sostenibilità dell’intero progetto e per l’utilizzo di una piattaforma digitale di gestione intelligente dei flussi energetici.Il percorso di collaborazione, all’insegna dell’innovazione, traha avuto inizio a giugno del 2019, in occasione della Call for Ideas MINDlab: anche in quel caso Enel X si è distinta per le soluzioni innovative proposte per l’ecosistema delle città sostenibili e smart, con il progettoSeguendo un approccio di Living Lab, il progetto ha l’obiettivo d’indirizzare lo sviluppo delle soluzioni Smart Pole e Juice Park - infrastrutture urbane smart di Enel X, volte a creare unhe favorisca processi d’innovazione volti ad incrementare efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi, per una migliore qualità della vita urbana.applicherà nel MINDLab anche la soluzione City Analytics, che consente di pianificare i servizi urbani in base alla domanda effettiva, attraverso la stima delle presenze di popolazione e dei flussi di mobilità.- “Siamo orgogliosi di esserci aggiudicati questo importante piano energetico a MIND Milano Innovation District. - sottolineai, CEO di Enel X - “Ci proponiamo come partner nellaavanzate per trasformare sempre più ii progetti di Enel X mettono al centro la sostenibilità, l’innovazione e l’efficienza. Crediamo che queste siano le- Sottolinea, Commercial Director del progetto MIND,“Siamo molto lieti della partnership con Enel X per lo sviluppo dell’infrastruttura energetica di MIND, una collaborazione di lungo termine, che si basa sulla condivisione di stessi obiettivi di sostenibilità e innovazione. Anche grazie ad Enel X, MIND sarà unall’avanguardia che intende favorire ildella comunità che lo vivranno.”