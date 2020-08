Referendum taglio parlamentari, si vota il 20 e 21 settembre

(Teleborsa) - Si voterà ilper ilsuli, in concomitanza, dunque, con le elezioniInizialmente previsto per lo scorso, ila causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Per evitare assembramenti, urne aperte dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica, mentre lunedì 21 dalle ore 07.00 alle ore 15.00.Questo ilsul quale gli italiani dovranno esprimersi:della Legge Costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?".In caso di vittoria delalla riforma, i deputati alla Camera si ridurranno da 630 a 400, mentre i Senatori passeranno da. Con la vittoria della riforma sarebbe invece cancellata e resterebbe il numero attuale di Parlamentari.