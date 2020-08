A Wall Street si scatenano gli acquisti. S&P 500 da record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Finanziario

beni industriali

energia

utilities

JP Morgan

Boeing

American Express

Goldman Sachs

Apple

Microsoft

Pfizer

Wal-Mart

Wynn Resorts

Tripadvisor

Discovery

Discovery

Electronic Arts

Moderna

Activision Blizzard

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi in deciso rialzo sull'ottimismo generato dsl nuovo pacchetto di stimoli. Ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,10%, a 28.098 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 31 del mese scorso; sulla stessa linea, l'fa un salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 3.378 punti in prossimità dei nuovi record.Poco sotto la parità il(-0,32%); guadagni frazionali per l'(+0,43%).(+2,74%),(+1,87%) e(+1,68%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,74%.Al top tra i(+5,25%),(+3,85%),(+3,50%) e(+2,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,52%.(+8,50%),(+6,19%),(+5,94%) e(+5,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,61%.