Banca Intermobiliare, con sottoscrizione inoptato Trinity all'86,99% del capitale

Banca Intermobiliare

(Teleborsa) -AUMENTO DI CAPITALE CONCLUSOSOTTOSCRITTE INTEGRALMENTE LE AZIONI ORDINARIE OFFERTEha annunciato che sono state sottoscritte dal socio di maggioranza, Trinity Investments Designated Activity Company le 3.331.044 azioni inoptate dell'aumento di capitale, mediante l’utilizzo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati in data 31 dicembre 2019.Tenuto conto anche delle 940.055.333 azioni Banca Intermobiliare che risultavano già sottoscritte al termine dell’offerta in Borsa, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 943.386.377 azioni, pari al 100% delle azioni offerte nel contesto dell’aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a quasi 37 milioni di euro.Banca Intermobiliare conferma dunque che il capitale sociale risulta pari a 54,5 milioni di euro, suddiviso in 1.647.249.326 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e che il socio Trinity detiene 1.432.873.966 azioni, pari all'86,99% del capitale sociale post aumento di capitale.