Lavoro, CNEL: su smart working passare da emergenza a normalità

(Teleborsa) - "La pandemia da Covid-19 ha cambiato radicalmente il lavoro e l’organizzazione aziendale, nelle imprese come nelle pubbliche amministrazioni. LoIl grande numero di contratti scaduti e la nuova stagione della contrattazione che si sta aprendo non può non tenerne conto". Ad affermarlo è il Presidente del CNELn occasione dell’uscita del nuovo numero del Notiziario su Mercato del lavoro e contrattazione che dedica ampio spazio al tema del lavoro agile.In Italia, prima che l’emergenza sanitaria costringesse al lockdown, lavoravano da remoto circamentre nelle settimane di isolamento imposto da Covid-19 si stima che i lavoratori a distanza abbia­no raggiunto gliLa gran parte degli smart workers -- ha iniziato a lavorare da casa solo a seguito dell’emergenza sanitaria. Neldei casi, lo smart working è stato attivato in modo concordato con il datore di lavoro, nel 36% dei casi in modo unilate­rale dal datore di lavoro e solo nel 27% dei casi l’at­tivazione è stata prece­duta da una negoziazione alla quale ha partecipato il sindacato, come emerge dal sondaggio CGIL - Fondazione Di Vittorio.