Opening Bell, partenza solida per la Borsa di New York

(Teleborsa) -, che sceglie l'ottimismo, nonostante i continui cambi di clima registrati negli ultimi giorni, in risposta all'evoluzione delle trattative sul pacchetto di aiuti all'economia in corso al Congresso USA.Bene il dato dell'inflazione , che sembra confermare la ripresa in atto, mentre si attendono più tardi io dati settimanali delle scorte di greggio.A New York, l'indicemostra una plusvalenza dello 0,84%; sulla stessa linea l', che sale a 3.362 punti. Positivo il(+1,14%); in denaro l'(+0,91%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,32%),(+1,23%) e(+0,89%).Al top tra i(+2,03%),(+1,76%),(+1,43%) e(+1,30%).Fra i peggiori di oggi, che continua la seduta con -1,02%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,99%),(+3,49%),(+3,45%) e(+2,27%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,64%.Discesa modesta per, che cede lo 0,92%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.