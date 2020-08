Germania, sondaggio Ifo: per aziende tedesche normale attività in 11 mesi

(Teleborsa) - 11 mesi. È il tempo che leritengono in media necessario per tornare ad una situazione didopo lo shock da. È quanto rilevato daall'ultimo sondaggiosulle imprese in, condotto a luglio.Secondo l'analisi dell'Istituto di ricerca tedesca, la pandemia sta avendo un effetto particolarmente duraturo suidiche non si aspettano di vedere un ritorno alle attività solite almeno per altri 11,7 mesi. Leggermente più ottimisti nel, dove i tempi di attesa per una piena ripresa sono stimati in 11,1 mesi.Peril sondaggio rileva tempi inferiori (rispettivamente 10,3 mesi e 10,1 mesi). "La strada verso la normalità è ancora molto lunga per molte aziende – ha spiegato il ricercatore ifo– una volta tolte tutte le restrizioni pubbliche, le aziende dovranno ancora affrontare le loro conseguenze".Decisamente peggiori sono le aspettative per lee di: per loro un ritorno alla normalità è previsto solo dopo 17,5 mesi. Non va meglio pere sale cinematografiche che vedono una totale ripresa solo fra 16,7 mesi e per il settore del(per gli alberghi ci si attendono 16,0 mesi, per le agenzie di viaggio 14,6 mesi).Al contrario sorridono idiche si aspettano che la normale attività riprenda dopo soli 3,8 mesi.Variegate la percezione e le attese all'interno del mondo industriale: i più pessimisti sono quelli del(14,5 mesi), seguiti dall'(12 mesi), mentre nella media si piazza l'abbigliamento (11,1 mesi). Diversamente, maggior ottimismo si manifesta nel comparto(8,1 mesi) e(8 mesi). I più positivi sono però i produttori di: loro vedono una totale ripresa delle attività in 6,8 mesi.