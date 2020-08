Scuola, 11 le imprese vincitrici per la fornitura dei 2,6 milioni di banchi monoposto

(Teleborsa) - Sonoledel bando indetto dal Commissario straordinario dell'emergenza,, per la fornitura dei nuoviper la scuola.Ancora non sono noti i nomi dei vincitori – verranno resi noti nelle prossime ore, la maggior parta delle imprese risulta però essere italiana – ma le prime consegne deiordinati partiranno a settembre mentre entro ottobre sono previste le ultime. Si terrà conto delle effettive priorità scolastiche e sanitarie dei vari territori.Previsto anche un piano di smaltimento delle vecchie sedute che avverrà con modalità ordinarie, in accordo con Anci e Upi, in rappresentanza di Comuni e Province proprietari degli edifici scolastici. Sarà compito di Arcuri in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico anche lopreventivo tramite 2 milioni divolontari e gratuiti per insegnanti e personale non docente di tutte le scuole, la distribuzione gratuita di 11 milioni dichirurgiche e di almeno 50.000 litri dial giorno.Rassicurazioni sulla riapertura in sicurezza delle scuole arriva anche dallache ha dato qualche indicazione sui comportamenti da tenere in aula. "Il Cts mi ha appena dato conferma che va indossata nelle situazioni di movimento. Ma se nelle aule si riesce a mantenere un metro di distanza, una volta seduto al banco lo studente può abbassare la mascherina", ha detto la Ministra in un'intervista al Corriere della Sera.Esclusa però lada parte dei: "No, non attribuiamo responsabilità agli insegnanti".