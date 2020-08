Borse europee al palo assieme a Milano. Scambi in flessione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Wall Street si muove ancora all'insegna della cautela. Dati macro negativi, come il PIL di Eurolandia e l'evoluzione della situazione Covid nel mondo hanno tenuto banco in una seduta dai tratti decisamente pre festivi (bassi scambi e movimenti perlopiù tecnici).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,183. Lieve calo dell', che scende a 1.940,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%.Invariato lo, che si posiziona a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,99%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,71%, pesante, che segna una discesa di ben -1,55 punti percentuali, e seduta drammatica per, che crolla dell'1,58%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,13%; sulla stessa linea, ilperde l'1,09%, continuando la seduta a 21.883 punti. In discesa il(-0,71%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,64%).Apprezzabile rialzo (+0,45%) a Milano per il comparto. Nel listino, i settori(-2,26%),(-1,57%) e(-1,50%) sono tra i più venduti.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,85%.La peggiore performance è quella di, che perde il 3,23% dopo il rally dei giorni scorsi.Sensibili perdite per, in calo del 2,48%.In apnea, che arretra del 2,41%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,30%.Tra i(+2,24%),(+1,55%),(+1,21%) e(+0,91%).Le più forti vendite su, che chiude le contrattazioni a -3,38% a causa di realizzi. La banca senese ha confermato anche che prevede di chiudere i conti in rosso fino al 2022 a causa del Covid.Lettera su, che registra un importante calo del 3,31%.Giù, con un ribasso del 2,69%.In rosso, con una flessione del 2,17%.