Mercato americano prosegue positivo

(Teleborsa) -, confermando una certa prudenza, in vista del riavvio dlele trattative USA-Cina sul commercio. Ilsta mettendo a segno un +0,22%, mentre si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.376 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,14%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,02%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,85%),(+0,70%) e(+0,60%). Il settore, con il suo -0,72%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,29%),(+1,32%),(+1,25%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,14%),(+3,07%),(+2,73%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -5,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.