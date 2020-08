Genova, Procuratore Cozzi: "Sicurezza prima di tutto. Con nuovi vertici ASPI interventi più radicali"

(Teleborsa) - "Lamagari avessimo avutonei mesi precedenti alLo ha detto il Procuratore capo di Genova,nei giorni del secondo anniversario della tragedia delcommentando in un'intervista rilasciata a la Repubblica iche gli inquirenti stanno approfondendo sullo stato di conservazione e sui controlli dei viadotti, delle gallerie e delle barriere anti-rumore, sottolineando anche cheche con il nuovo assetto disiano stati fattie che al contempo ilstia facendo il propriodi controllore con"Da quando èil ponte Morandi - aveva detto già in precedenza il Procuratore nel corso di una intervista all'emittente televisiva genovese Primo Canale, rilevando il- purtroppo sono continuatii dia fino a quando non c'è stata lache ha capito che non si potevaIl riferimento è all'estromissione della società Spea dalle attività di sorveglianza della rete autostradale, deliberato dal CdA di Aspi a fine 2019, per affidare i controlli a undi ingegneria di livello internazionale, capitanate dalla multinazionale franceseNel frattempo, nell'ottica di ammodernamento dellaentro i prossimiha annunciato un piano da