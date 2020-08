Huawei, Trump: "Ci spia". Nuove sanzioni al colosso cinese

(Teleborsa) - "Huawei ci spia, non vogliamo la sua tecnologia". Così il presidente USAin un'intervista alla Fox, nel giorno in cui il suo governo annuncia la decisione di rafforzare le sanzioni sul gigante cinese estendendole a 38 filiali, per limitare l'accesso alle tecnologie americane. Ad annunciarlo è stato ilamericano.Huawei e le sue filiali hanno "accentuato i loro sforzi per ottenere semiconduttori avanzati o prodotti con programmi e tecnologie americane per realizzare gli obiettivi politici del partito comunista", ha accusato il segretario al commercio Wilbur Ross.