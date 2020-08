Walmart debole nonostante conti robusti

Wal-Mart

big della grande distribuzione

Dow Jones

Wal-Mart

(Teleborsa) - Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,69% a dispetto di una trimestrale sopra le attese.Il secondo trimestre si è chiuso con un utile netto in crescita a 6,48 miliardi di dollari rispetto ai 3,61 miliardi dello stesso periodo di un anno prima. L'EPS adjusted si è attestato a 1,56 dollari superiore agli 1,25 dollari del consensus.I ricavi sono saliti del 5,6% a 137,74 miliardi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 136,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 133,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 140,1.