Calo nei mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, dopo la partenza sottotono della piazza di Wall Street su cui pesa la delusione per le minute della Federal Reserve che nostrano una view economica più prudente.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. L'è in calo (+0,19%) e si attesta su 1.931,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 41,99 dollari per barile, in netto calo del 2,19%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +142 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%, in apnea, che arretra dell'1,54%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,43%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,52%) e si attesta su 19.751 punti;.In ribasso il(-1,2%); come pure, in rosso il(-1,04%).A Piazza Affari non si salva alcun comparto.Nel listino, i settori(-2,29%),(-2,04%) e(-1,99%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+0,70%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,02%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,61%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,54%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dello 0,80%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,16%.Affonda, con un ribasso del 2,95%.Crolla, con una flessione del 2,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,58%.