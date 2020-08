Il 24 agosto vertice tra Air Italy e sindacati

(Teleborsa) - Confermato per lunedì 24 agosto l', la compagnia aerea in liquidazione, e iper discutere la posizione deiper i quali è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo.Decorso il termine di sospensione di cinque mesi dei licenziamenti per l'emergenza coronavirus, e avendo cessato definitivamente ogni attività, l'avviata il 27 febbraio scorso e formalizzata con una lettera inviata il 13 marzo.Il provvedimento riguarda riguarda tutti i dipendenti a tempo indeterminato presenti nelle basi di Olbia e Malpensa, ma anche a Linate, Roma Fiumicino, Catania, Napoli, Palermo e Firenze. Ai dieci mesi di cig definiti in sede ministeriale, inel settore aeronautico. Impegno arduo in un periodo di grave crisi per il trasporto aereo.