Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia, che seguono il rimbalzo nella notte delle piazze asiatiche.Sul mercato Forex, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Perde terreno l', che scambia a 1.932,6 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,73%. Poco mosso il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,35%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,23%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Stabile Piazza Affari, con ilche si ferma a 19.762 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+0,77%) e(+0,43%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,10%) e(-0,64%).di Milano, troviamo(+1,90%),(+0,82%) e(+0,72%).Dal lato dei ribassi, scivola, -2,16%, seguita da, che segna un -1,17%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.Tentenna, che cede lo 0,62%.Tra i(+2,30%),(+1,39%),(+1,38%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,04%.