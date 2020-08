Delta Air Lines, riparte il volo Fiumicino-New York

Delta Air Lines

(Teleborsa) -riaprirà a settembre il, con tre frequenze alla settimana, che diventeranno cinque nel mese di ottobre.Nelle scorse settimane la compagnia statunitense aveva riattivato il, che pure passerà da tre a cinque frequenze settimanali da ottobre, mentre per i collegamenti trae trabisognerà attendereDa settembre Delta riprenderà i collegamenti dal suo hub di New York-Jfk per, da Atlanta pere da Boston per. Nel mese di ottobre riprogrammati i voli da New York-Jfk per; da Seattle per. Per volare tracon Delta Air Lines bisognerà attendere il mese di novembre.