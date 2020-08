Blue Panorama Airlines attiva nuovo collegamento Bergamo-Dakar

(Teleborsa) -annuncia una partiree sino al 29 ottobre 2021. Dall'aeroporto dipartiranno voli diretti di andata e ritornocon cadenza(lunedì e venerdì). In estate si aggiungerà anche un collegamento il mercoledì.prevede un collegamentocon arrivo ae ritornocon arrivo alocal time. Con il passaggio dall’ora legale all’ora solare, dal 26 ottobre 2020 al 26 marzo 2021 l’orario in arrivo e in partenza da Dakar cambia: partenza da Milano Bergamo alle 18:30 con arrivo a Dakar alle 23:40 e ritorno da Dakar alle 00:40 con arrivo a Milano Bergamo alle 07:20, sempre local time.Il nuovo collegamento - afferma il Direttore Commerciale di Blue Panorama Airlines- risponde a "un'esigenza forte di mercato" e all'obiettivo di "ampliare il network delle destinazioni leisure e business invernali anche sul medio e lungo raggio, con particolare riferimento all’aeroporto di Milano Bergamo"., direttore commerciale aviation di SACBO, la società che gestisce lo scalo bergamasco, definisce il nuovo collegamento "strategico" per l'aeroporto e per la sua "catchment area", dove è presente "una vasta comunità senegalese e si sono sviluppati nel corso degli anni molteplici interessi economici e industriali e forme di collaborazione con il Paese africano"."La decisione di attivare il volo diretto tra Dakar e Bergamo - aggiunge - testimonia la valenza della sinergia in essere con Blue Panorama e la capacità di operare con rinnovata fiducia nell’ottica di ripresa del trasporto aereo”.