Dazi, negoziati USA-Cina registrano "significativi" progressi

(Teleborsa) - Leper l'abbattimento dei dazi proseguono e, per rendere operativo l’accordo commerciale sulla Fase 1 siglato dai due leader Trump e Xi lo scorso 15 gennaio.Lo hanno annunciato il Segretario al Tesoro americanoed il rappresentante al commercio, dopo un colloquio telefonico con il vicepremier cinese"Le parti - spiega una nota dell'Office of the U.S. Trade Representative - hanno preso in considerazione leper attuare irichiesti dall'accordo, che garantiranno una maggiore protezione dei diritti di proprietà intellettuale, rimuoveranno gli ostacoli alle aziende americane nei settori dei servizi finanziari e dell'agricoltura ed elimineranno il trasferimento forzato di tecnologia"."Entrambe le partii e sono impegnate a prendere le misure necessarie per assicurare il successo dell'accordo commerciale", affermano i due responsabili al commercio, aggiungendo che USA e Cina si sono accordate per unda parte cinese e sulle future azioni per l'attuazione dell'accordo.