Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, a causa di realizzi doo i record di ieri. Ilsta lasciando sul parterre lo 0,47%, mentre è incolore l', che continua la seduta a 3.435 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,39%); pressoché invariato l'(+0,15%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,61%),(+0,60%) e(+0,43%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,69%),(-0,91%) e(-0,58%).Tra i(+0,82%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.Tra i(+5,63%),(+4,83%),(+3,28%) e(+3,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.scende dell'1,75%.