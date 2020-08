Il comparto tecnologico a Milano marcia in positivo (+1,41%), slancio per Esprinet

indice delle società High Tech italiane

Tiscali

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 96.162,4 con un incremento di 1.356,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 696, dopo aver avviato la seduta a 688.Tra i titoli del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,38% sui valori precedenti.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,66% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,83%.avanza dello 0,97%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,93%.