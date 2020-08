Giappone, Premier Abe conferma: "Mi dimetto per questioni di salute"

(Teleborsa) - Dopo le anticipazioni del suo braccio destro, ilha compiuto il passo più difficile di questi ultimi anni, confermando in TV a reti unificate le sue"Una decisione presa per il mio attuale- ha detto Abe - che non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il motivo per cui intendo farmi da parte".Il Premier, che per lo stesso motivo si era già dimesso nel 2005-2006,e negli ultimi giorni aveva dovuto ricoverarsi nuovamente per effettuare dei controlli medici.Il testimone passerà al, che assumerà la carica di, in attesa che il Partito democratico giapponese decisa il da farsi. La scadenza naturale del mandato di Abe era a settembre 2021. Parlando della sua successione Abe non ha fornito alcuna indicazione, ma ha confermato che intende seguire le selezioni del candidato alla leadership del partito liberal-democratico.A proposito della, ha annunciato l'arrivo die confermato unper l'ingresso dei cittadini stranieri dal 1° settembre.