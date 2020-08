Codacons: dati Istat su Pil "drammatici"

(Teleborsa) - I dati suldiffusi oggi dall’sono per il“drammatici”e rappresentano un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali.“E’ evidente che l’emergenza Covid sta avendo sull’economia italiana effetti più pesanti di quelli previsti dal Governo – ha spiegato il presidente– I numeri sul Pil ci dicono che i consumi hanno subito un tracollo del -8,7%, mentre la spesa delle famiglie è calata addirittura dell’11,3%, dati che fotografano lo tsunami prodotto dal coronavirus sull’economia e sui consumatori”.“Serve unaper far ripartire il paese iniziando proprio dai, che rappresentano il 60% del Pil e che vanno sostenuti e incentivati con misure efficaci sul lungo periodo, senza ricorrere a bonus a pioggia che, come dimostrano gli ultimi dati, sono solo un palliativo e non producono gli effetti sperati”, ha concluso Rienzi.