Inflazione, recupero ad agosto con vacanze ma conferma scenario deflattivo

(Teleborsa) -congiunturale per effetto di, legati alle vacanze estive, ed anche per la riapertura di gran parte delle attività legate alla filiera dei servizi turistici dopo il lockdown. Ciononostante, per alcuni comparti dei servizi legati ai trasporti, la crescita dei prezzi risulta inferiore a quella dello scorso anno, determinando unoE' quanto rileva l'nell'ultimo rapporto mensile, da cui emerge che i prezzi al consumo ad agosto registrano une una(-0,4% il mese precedente).In un quadro che vedeper lo più dagli andamenti dei prezzi degliregolamentati (stabili a -13,6%) e di quelli non regolamentati (da -9,0% a -8,6%), l’ampliarsi del calo si deve prevalentemente alla riduzione più pronunciata dei(da -0,9% a -2,3%). Si confermano invece in crescita i prezzi sia dei Beni alimentari lavorati (in lieve accelerazione da +0,6% a +0,8%) sia di quelli non lavorati (che rallentano da +2,5% a +2,0%)., al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe, rispettivamente da +0,4% ae da +0,6% a +0,4%.dell’indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dee deie per la cura della persona, a causa di fattori stagionali, solo in parte compensato dal calo dei Beni alimentari non lavorati (-0,6%).per l’indice generale e a +0,8% per la componente di fondo.I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano lievemente (da +1,2% a +1,1%), mentre quelli deinoto come carrello della spesa sono stabili adei prezzi al consumo (IPCA), a causa principalmente dell’avvio dei saldi estivi di Abbigliamento e calzature, di cui il NIC non tiene conto,(da +0,8% di luglio).