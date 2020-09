Piazza Affari azzera guadagni. Bene le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e non aggancia ildei principali.A alimentare gli acquisti contribuiscono il dato del PMI cinese e la tenuta del manifatturiero europeo , ma la conferma di una tendenza alla deflazione in Eurolandia ha frenato gli entusiasmi.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,198. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +145 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,06%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 19.670 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3% dopo l'upgrade di Jp Morgan.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,51%.Su di giri(+2,09%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,04%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,63% dopo un esordio brillante.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.del FTSE MidCap,(+3,11%),(+1,67%),(+1,26%) e(+1,20%).La peggiore è, che continua la seduta con -2,87%.Crolla, con una flessione del 2,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94% dopo la bocciatura del giudici olandesi al progetto MFE.scende dell'1,89%.