Coronavirus, Speranza: riapertura scuole priorità assoluta, vaccino entro la fine dell'anno

Astrazeneca

(Teleborsa) -. Su questi due temi si è concentrata l'informativa in Senato del Ministro della Salutesulle misure anti-Covid.Capitolo scuole. "La priorità assoluta è ladelle scuole", obiettivo per il quale "abbiamo impegnato tutte le nostre energie", ha dichiarato il Ministro Speranza che ha garantito: "tutte le scuole riapriranno nel mese die riapriranno in sicurezza".Sulla gestione di eventualiin classe il Ministro ha chiarito: "saranno i dipartimenti di prevenzione dellea intervenire con un’indagine e con la decisione delle misure da adottare dai tamponi alla quarantena. Non lasceremo soli i presidi e gli insegnanti».L'Italia intanto è pronta a garantire uno stock di 11 milioni dipere personale scolastico – "unico paese in Europa e nel Mondo" – che potrà essere abbassata solo "nei momenti statici, quando lo studente è fermo e ascolta il docente". Ma la misura sulle mascherine «può essere rivista in casi epidemiologici particolari», ha spiegato il ministro.Novità annunciate anche in tema di. "Nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto tra la– ha dichiarato Roberto Speranza – c'è scritto che le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come sicuro, saranno già disponibili entro la fine del 2020"."Stiamo parlando di un candidato vaccino – ha precisato però – quindi c'è bisogno di tutta ladel caso". Il Ministro Speranza ha evidenziato inoltre il ruolo dell'tra Italia, Francia, Germania e Olanda in questo campo "che ha permesso di spingere l'Ue verso una forte accelerazione rispetto alla possibilità di avere un vaccino il prima possibile".Infine alcune indicazioni sul prossimo. "Nella sostanza – ha annunciato il Ministro Speranza – confermeremo l'impianto generale". Confermate quindi le: uso corretto delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e il rispetto delle norme igieniche fondamentali a partire dal lavaggio delle mani."Non è materia di contesa politica, tre regole essenziali che ci devono accompagnare in questa fase dicon il", ha ribadito il Ministro.