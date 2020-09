Fiera Milano, Marco Pacini assume anche la carica di direttore operativo

Fiera Milano

(Teleborsa) -annuncia cheha assunto la posizione di, in aggiunta alla carica di Chief Financial Officer che attualmente ricopre.Le principali aree di responsabilità del Direttore Operativo includono i servizi a organizzatori, espositori e visitatori, le attività di Fiera Milano Media, security e gestione dei quartieri fieristici, nonché il Procurement e i servizi ICT.Al Direttore Operativo riporteranno anche gli Affari Istituzionali, in coordinamento funzionale con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.