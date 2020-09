Consob oscura altri 11 siti per abusivismo finanziario

(Teleborsa) -, che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità si è avvalsa dei poteri rafforzati attribuiti ti dal "decreto crescita", in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di itramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.I siti oscurati sono quelli gestiti d Dinengo Partners LTD (sito internet https://marketsdock.com, e le relative pagine client.marketsdock.com e status.marketsdock.com), Jean Pierre Technologies LTD (sito internet www.jp.finance, e le relative pagine https://trade.jp.finance e https://cashier.jp.finance), KBS Capital Markets LTD (sito internet www.topcapitalfx.com e la relativa pagina www.my.topcapitalfx.com); NorthfintechFX Trading Services Ltd (sito internet www.northfintechfx.co e la relativa pagina www.northfintechfx.trade), "Wallwood Broker" (sito internet https://wallwoodbroker.com), "247 First Invest" (sito internet https://247firstinvest.com), Uptos Ltd (sito internet www.uptos.org), Equalizer Ltd (sito internet www.marketfxc.com), "Inter Media Ltd" (sito internet www.cfgtrades.com), "Acquantum AG" (sito internet www.acquantum.eu), "Matrix banco" (sito internet https//matrixbanco.com).Sale, così, adalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.