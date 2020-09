Lavoro, Catalfo: nel mio piano detassazione rinnovi contratti

(Teleborsa) - "Lo sviluppo della nostrae, in modo particolare, del mercato del lavoro deve essere progettato partendo da una cominciare da quelli nel Green e nel digitale. Ed è proprio su questo fronte che si sta concentrando l’impegno di tutto il Governo in vista dell’appuntamento di ottobre con la Commissione Europea per il. Lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro del Lavoroche traccia con chiarezza ildell'azione."In quest’ottica - prosegue - gli Stati generali della Cgil Puglia a cui ho partecipato ieri sono stati per me un’occasione importante per condividere con le parti sociali i progetti che sto predisponendo al Ministero del Lavoro, primo fra tutti ilÈ essenziale, infatti, accompagnare le imprese verso laattraverso lo strumento della formazione e delle politiche attive, e colmare il divario industriale e tecnologico che separa ildal resto d’Italia".Posto centrale nell'agenda la"a cui sto lavorando insieme ad esperti e tecnici del ministero. Una riforma che punta non solo a semplificare e ampliare l’attuale impianto di protezione dei lavoratori, ma anche e soprattutto a renderlo un meccanismo “attivo” per lo sviluppo delle competenze, il rafforzamento dell’occupabilità e la crescita delle imprese.Infine, conclude Catalfo, "un altro obiettivo del piano sul lavoro che sto elaborando è quello diper contrastare la