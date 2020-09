Wall Street crolla con caduta dei tech

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante ribasso, in scia alla pessima performance del comparto tecnologico. Dopo aver aggiornato i massimi storici, ilha lasciato sul terreno il 5,23%. Male anche il Dow Jones, che chiude in calo del 2,78%; si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata in forte calo del 3,51% a 3.455 punti e sull'(-3,83%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-5,83%),(-3,56%) e(-3,35%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,01%.In caduta libera, che affonda del 6,19%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,42 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,56%., con un aumento dello 0,98%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,28%.Sensibili perdite per, in calo del 9,02%.In apnea, che arretra dell'8,01%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,37%.