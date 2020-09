Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dove prevale in clima piuttosto tranquillo, in vista della chiusura di Wall Street per festività. Il deludente dato sulla produzione in Germania è stato compensato dal quindo aumento consecutivo dell'indice Sentix sulla fiducia degli investitori.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,03%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,41%, effervescente, con un progresso dell'1,65%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,23%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,24%, a 19.631 punti.di Milano, troviamo(+6,16%),(+4,20%),(+2,76%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,30%.scende dell'1,14%.Tra i(+5,44%),(+2,90%),(+2,61%) e(+2,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.