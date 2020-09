Consob: Scopelliti nominata nuovo Segretario Generale

(Teleborsa) -, attuale capo della Divisione Mercati della, è il nuovo Segretario Generale dell'Istituto. E' quanto si apprende da una nota. "Scopelliti prende il posto di, magistrato, Segretario generale della Consob da aprile 2019, che ha scelto di tornare al Consiglio di Stato in qualità di Presidente di Sezione".L'avvicendamento, deciso oggi dalla Commissione, ha effetto dal 16 settembre prossimo. "Il Collegio ha espresso un vivo elogio a Deodato, ringraziandolo per il suo alto contributo professionale, il suo apprezzato equilibrio decisionale e il tratto umano" prosegue la nota.La Scopelliti è laureata in Economia e Commercio, e, tra cui capo dell'Ufficio mercati a pronti e mercati derivati, capo dell'Ufficio bilancio e gestione finanziaria, capo dell'Ufficio studi e statistiche. Dal 2013 è responsabile della Divisione Mercati. Inoltre, ha partecipato a vari gruppi di lavoro presso organismi interni e internazionali.