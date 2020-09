SACE presenta "Open (again)": analisi delle tendenze e sfide dell'export tricolore

(Teleborsa) -, motore dell'economia italiana e ricchezza delle eccellenze del Made in Italy, è al centro del, società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale.Sarà presentatala XIV edizione del Rapporto Export, intitolata. Il consueto appuntamento annuale sudell'export italiano, esaminerà le dinamiche del commercio estero per settori e Paesi, dall'anno in corsoDopo un 2019 chiuso all'insegna delle incertezze, tra PIL e commercio in caduta, escalation protezionistica e tensioni geopolitiche, l'analisi prenderà in considerazione le, per comprendere quali saranno le prospettive per l'export italiano, come ripartire e verso quali paesi dirigersi in termini di export.L’evento in versione digitale sarà aperto su registrazione . Intervengono il Ministro dell'Economiaed il Presidente di SACEIl Chief Economist di SACEtoccherà i punti salienti del Rapporto Export, seguirà un talk di confronto con, Fondatore di Eataly,, Amministratore Delegato di Leonardo e, Amministratore Delegato di SACE. Concluderà, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.