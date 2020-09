Alerion continua l'acquisto di azioni proprie

Alerion

(Teleborsa) -informa di aver, dal 7 all'11 settembre 2020 inclusi, complessivamenteal prezzo medio di 6,3587 euro per azione, per un controvalore complessivo di 44.981,42 euro, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2020.Il numero complessivo delle azioni proprie detenute dal Gruppo specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'11 settembre compreso, è pari a 1.048.695 rappresentative del 2,04784% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, affondacon i prezzi allineati a 6,32 euro, per una discesa del 2,17%.