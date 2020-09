Adobe in rosso al Nasdaq dopo la trimestrale

Adobe Systems

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,98%, nonostante la trimestrale annunciata dalla società di Mountain View.Il terzo trimestre si è chiuso con un utile netto in crescita da 793 a 955 milioni di dollari. L'EPS rettificato è salito da 1,63 a 2,57 dollari che si confronta con i 2,41 del consensus.I ricavi registrano un progresso del 14% a 3,23 miliardi di dollari contro i 3,16 miliardi stimati dal mercato.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,48%, rispetto a +2,71% dell').Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 499,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 472,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 526,9.