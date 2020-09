Clima, sfida globale: Timmermans presenta obiettivo che diventerà vincolante

(Teleborsa) -di almeno ilcon priorità agli interventi per l'efficienza energetica degli edifici, rinnovabili e mercato UE delle emissioni. Questo il Piano presentato dal Vicepresidente della CommissioneIl nuovo target ale l'azzeramento delle emissioni al 2050 - si sottolinea nel piano - significa risparmiaredi energia nei prossimie fino a. L'obiettivo del 55% sarà inserito nella legge sul clima e diventeràIntanto,dal punto di vista climatologico si classifica come la piùmai registrata indacon un anomalia di addirittura 2,08 gradi rispetto alla media. E' quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del National Climatic Data Centre () dai quali si evidenzia peraltro che è anche stata lasul pianeta facendo registrare una temperatura media sulla superficie della Terra e degli oceani, superiore dirispetto alla media delGuardando al nostro Paese, l'Italia è destinata ad essere sempre più calda, senza politiche mirate di mitigazione del surriscaldamento climatico, con un aumento della temperatura nei prossimi 30 anni fino a 2 gradi in più (rispetto al periodo 1981-2010) e, nello scenario peggiore, con un innalzamento che può arrivare fino a. E al crescere dell'innalzamento della temperatura, corrisponde l'aumento rapido ed esponenziale dei costi degli impatti dei cambiamenti climatici con un valore fino. Senza interventi per arrestare la marcia delcrescerà anche la disugualianza economica Nord-Sud e traè contenuto nel report ", della Fondazione Cmcc, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.