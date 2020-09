Le banche centrali deludono i mercati. Giù Milano e il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Non arrivano sorprese dalle banche centrali ( Federal Reserve Bank of Japan ) e i mercati delusi scelgono la via del ribasso.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.944,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 40,05 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +142 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,94%.scende dello 0,85%, calo deciso per, che segna un -0,7%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,82%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,37%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,93% sul precedente.Nel listino, i settori(-2,09%),(-1,74%) e(-1,62%) sono tra i più venduti., segna un buon incremento, che riporta un +0,61% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,20%: secondo indiscrezioni stampa rilanciate da Bloomberg l'Antirust europeo potrebbe opporsi alla creazione di una società unica per la rete a banda larga controllata dall'ex monopolista.Tra le banche, giù, che crolla del 2,54%. Sensibili perdite anche per, in calo del 2,35%.In apnea, che arretra del 2,18%.del FTSE MidCap,(+1,74%),(+1,65%),(+1,33%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,67%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.