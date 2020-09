Piazza Affari giù con l'Europa e Wall Street

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

chimico

immobiliare

costruzioni

tecnologia

utility

bancario

Pirelli

A2A

CNH Industrial

Leonardo

TIM

STMicroelectronics

Enel

Fineco

SOL

Tod's

Maire Tecnimont

Carel Industries

Italmobiliare

RCS

Ascopiave

Sesa

(Teleborsa) -, che fa molto, in una giornata caratterizzata da un clima piuttosto negativo. L'avvio pesante di Wall Street ha sottolineato la delusione per l'esito della riunione della Fed , che ha prolungato al 2023 il periodo di tassi a zero, senza fornire ulteriori stimoli.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,182. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.958,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,87%.Si riduce di poco lo, che si porta a +138 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,89%.tentenna, che cede lo 0,36%, debole, che registra una flessione dello 0,47%, sotto la parità, che evidenzia in chiusura un decremento dello 0,69%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,12%) e si attesta su 19.740 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 21.576 punti, ritracciando dell'1,07%. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%.In buona evidenza a Milano i comparti(+4,50%),(+1,45%) e(+0,86%). Nel listino, i settori(-2,59%),(-1,99%) e(-1,23%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, con un progresso del 2,41%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,39%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,42%.avanza dell'1,42%.La peggiore, con una perdita del 2,79%, sui rumors relativi ad un possibile veto dell'UE sul progetto Rete Unica.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,15%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,78%),(+4,32%),(+4,25%) e(+4,01%).Le più forti vendite su, che perde il 3,81%.Affonda, con un ribasso del 3,41%.Crolla, con una flessione del 3,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,34%.