Borse europee sui livelli precedenti. Milano in stand by

(Teleborsa) -, che si posiziona sulla linea di parità, dopo un esordio peggiore. A penalizzare i mercati concorrono le preoccupazioni per l'accelerazione dei contagi di coronavirus e per le imminenti elezioni, un test anche per l'Italia ed il Governo conte.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Sulla parità lo, che rimane a quota +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.tiene sulla parità, mentre appare fiacca, che mostra un decremento dello 0,33%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,46%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, con ilche si ferma a 19.743 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,86%),(+2,02%),(+1,84%) e(+1,27%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.Calo deciso per, che segna un -2,87%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,26%),(+4,01%),(+1,94%) e(+1,61%).La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,17%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,38%.